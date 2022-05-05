全球海運巨頭馬士基繳出逾百年最亮眼財報！4日公布第1季營收193億美元、成長55%，淨利更衝上67.8億美元、暴增2倍，改寫該公司成立114年以來最佳獲利，並預期在運價持續維持高檔之下，一口氣將今年營業利益調升26%。 馬士基強調，儘管第2季運費續強，但預料下半年市場將漸趨正常，執行長Skou甚至認為，可能急遽下跌。

金融時報報導，馬士基上季淨利達67.8億美元，年增149.26%，但低於FactSet分析師預估的70.8億美元；受惠於全球供應鏈瓶頸和塞港，推升運費上漲，航運部門上季營收成長64%。上季運費較一年前大漲71%，但貨運量下滑6.7%，原因是碼頭擁塞，造成處理延誤。

馬士基指出，目前供應鏈壓力未紓解，第1季運費彈升情況將持續，第2季運費仍然偏高，跟首季不相上下，預料下半年市場將漸趨正常化。

馬士基執行長Skou指出，預測今年下半年運價將「劇烈下跌」，但該公司有能力度過風暴。

由於貨櫃航運榮景比原先預估來得長，馬士基調升今年的獲利展望，基本營業利益從2月時估計190億美元上修至240億美元，調升幅度約26%。不過馬士基警告，下半年到明年的成長可能趨緩，原因包括歐美民眾和企業信心下滑，以及大陸封城拖累外銷訂單大減。

此外，馬士基也示警，俄烏戰爭加劇全球供應鏈瓶頸，加上大陸持續封控抗疫的措施，儘管第1季對運輸影響有限，但隨著情勢發展，未來幾季供應鏈擁堵情況可能惡化。