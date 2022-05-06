6部會改組拍板定案 柯建銘：下會期重大法案

行政院會5日通過第二波組織調整相關修法，環境保護署改制為環境部、農委會改制為農業部、原子能委員會則調整為獨立機關核能安全委員會。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（6日）表示，本會期僅到5月底，因為剛送進來，「一定是下會期重大法案！」

柯建銘表示，有關於組織改造問題從前總統馬英九政府時代至今尚未完成，民進黨執政後也一直在處理，目前剩下最後一波，例如農委會改制為農業部、環境保護署改制為環境部，總共有40幾個法案，行政院會昨審核通過，會再送至立法院。

柯建銘說，因立法院本會期僅到5月底，有時間就陸續排程，因為剛送進來，「一定是下會期重大法案！」至於其他黨團有不同的聲音，柯說，之後要在立法院中討論，各黨要如何發表意見都尊重。

首波組改相關修法在去年3月行政院會通過，並於去年底立法院三讀通過。行政院昨再通過第二波組改相關修法。行政院昨通過環保署改制為環境部，並新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署。

另內政部營建署業務調整為國土管理署及國家公園署；並配合兵役政策調整，不再設置役政署，其業務納入內政部本部。經濟部新設商業發展署；現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘8個三級機關均由原機關改制；交通部觀光局改制為觀光署、農委會將改制為農業部。