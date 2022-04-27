3+4政策是個好政策，但是會天才到搞得天怒人怨，錯不能完全怪到指揮中心。因為指揮中心保守到家，怎麼可能如此激進。出台的方案都是經專家委員會多次討論，從來不會顧及民間需求，只會顧及自身的防疫戰果，不可能會有如此為經濟服務的高貴情操。

指揮中心最初的方案是將接觸者居隔由10天減成7天。將這種方案送到行政院簡直就是狀況外，因為完全違反了蔡總統4月6日讓大家正常過生活的指示。更何況全世界都在搞無條件解封，指揮中心還在蓮花輕移更顯得跟不上時代，會讓台灣很快成為國際棄兒。所以行政院批下來的方案才成為現在的3+4方案，別說老百姓會嚇一跳，連指揮中心自己也嚇了好幾跳。

行政院犯錯的心態與指揮中心其實都是一樣的，都是為德不卒。都不喜歡一次給老百姓太多恩惠，小惠慢慢給，細水長流，才能在年底選舉時達到滿意度高峰，剛好能反饋到選舉結果。行政院畢竟是上級單位，當然施惠必須多一點。其實兩者都是一丘之貉。

在蔡總統減災政策的指示下，走驟然解封方式才是最節約社會成本，最能回復正常過生活的作法。因為台灣早有與病毒共存的經驗與法規基礎，與流感共存時我們會有醫療崩潰，公衛癱瘓的情況嗎？流感的傳染力不低於Omicron，死亡率也遠高於Omicron，疫苗接種率卻遠低於新冠，只因為他叫作流感，一切都不一樣了。

Omicron如果能在要解封前就先啟動1450把老百姓教育成新冠就是小號流感，再去除新冠的法規束縛（中央流行疫情指揮中心），就算現在完全解封，老百姓不會抱怨害怕染疫，地方衛生局不會抱怨沒有快篩，小孩也可依自己意願接種疫苗。更重要的是指揮官也可順利退場，光榮投入年底選舉。

但就是因為政府有那麼一點點小貪心，想自己還能靠地方衛生局拚出點戰績。也還存著點小壞心，幹嘛一下子讓老百姓過得太舒服。所以從行政院以降，採用的都是凌遲式的解封，差只差在凌遲程度的大小。

但是政府似乎忘了任何凌遲式的解封都是要有配套，唯有驟然解封才可以不需要任何配套，只需要再回到從前，而且台灣已有先例。

凌遲式解封的麻煩要又解又封，解當然不需配套，但每種不同程度的封法所需的防疫物資及法規鬆綁各有不同。行政院提油救火的解封模式，指揮中心根本消化不了，因為他們都在象牙塔內，怎能想到民眾要如何在既有法規下吃下你這顆原子彈。

指揮中心規定要快篩多次才能完成3+4，衛生局哪生得出來？被匡列後要等衛生局指令才能有下一步動作，有人等了兩天都沒消息，因為衛生局早被累死了，管病例都管不完，這批接觸者能放掉就盡早放掉，才能留下戰力全力對付重症。

現在執政黨的傷害已經造成，亡羊補牢得趕緊提升新冠至第四類法定傳染病，與流感同級。指揮中心就可自然停止運作，一切回歸流感防治，社會當會井然有序。但也別忘了先總統蔣公指示的「三分軍事，七分政治」，1450該出動為政策作辯護了，別再一天到晚躲在暗處作些見不得人的事。

（作者為中華民國防疫學會理事長）