居家隔離「3+4」新制上路，不僅天數大幅縮短，更開放一人一室隔離，但航空機組員入境仍採高規格防疫，5天居家檢疫加5天自主健康管理，且需符合一人一戶，長期影響身心品質，甚至連就醫權益也受影響，讓機組員和家屬大為不滿，更計畫發動抗議包圍指揮中心，促使中央正視機組員生活需求，改善不符合邏輯與科學依據的檢疫措施。

國籍航空機組員返台檢疫措施(圖／指揮中心提供)

國籍航空機組員返台檢疫措施(圖／指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員追加劑疫苗完成率高達96%以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返台後之定期檢測等措施，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客，且考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，指揮中心宣布自今(2022)年5月1日起(以表定航班抵台時間計算)，國籍航空機組員返台後之檢疫防疫措施，得調整如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返台後進行3天居檢(一人一室為原則，不得外出)及續行4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢測)；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定，７天自主健康管理，且每７天PCR檢測。

指揮中心特別提醒，國際疫情變化快速、新型病毒株難以預測，後續仍將視國際疫情滾動檢視機組員返台檢疫措施，並要求民航主管機關、航空公司及機組員務必持續落實檢疫防疫專案，確保組員、家人及社區防疫安全。如違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，民航主管機關將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

指揮官陳時中表示，機組員為了國家經濟和防疫需要，長期在循環中，我們也想要放鬆，機組員管理做得非常成功，整體長程班次確診率僅萬分之7，短期航班確診率十萬分之3，是非常低的比例。

陳時中指出，理論上現在對國外可以放得更鬆，但仍擔心是否有相關變異株，預計再觀察10天左右，如果沒有特殊變異株，對機組員管理還會再放鬆，讓不方便和痛苦減到最低。

交通部民用航空局副局長林俊良說明，國籍航空機組員現行防疫措施維持外站管理，包括合約飯店、一人一房、一次性房卡、CCTV專人監控、專人送餐到房門口；機上防疫維持防護裝備、專用廁所等。目前機組員第3劑接種率已達96.2％，機組員執行快篩後須回拍照片給公司，包含檢測結果和試劑序號、員工證號碼等，關懷小組也會每日追蹤。