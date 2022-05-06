檢察官到場勘驗（洪靖宜攝）

高雄苓雅區林森二路一棟大樓5樓驚傳凶殺命案，警方6日12時18分接獲報案，稱有自殺案件，警方到場發現37歲吳姓男子陳屍女性友人姚女住處客廳，身上有多處刀傷且血跡四濺，不排除為他殺，經初步調查，疑似姚女的前夫趁著姚女外出工作時，曾進入屋內，不排除為情殺案件，目前警方仍在現場鑑識釐清詳細案情。

據了解，吳男6日上午從外縣市南下高雄，約上午7時許到苓雅區林森二路大樓找姚女，由於姚女任職業務員，隨後自行出外上班，留下吳男獨自在屋內休息，姚女約中午12時許回到住處，發現吳男躺在客廳，身中多刀血流滿地死亡，便立即報警，但姚女是向警方通報自殺案件。

警方到場後發現，吳男頸部、腹部及四肢都有刀痕，初步研判不太可能是自殺，隨即成立專案小組，朝他殺方向偵辦。而警方調閱吳女住處大樓等處的相關監視錄影畫面，查出有1名男子疑似是姚女的前夫曾經到這棟大樓，可能發現吳男在前妻屋內，醋勁大發才引發殺機，由於姚女前夫涉嫌重大，目前已經鎖定對象，真正凶手及詳細殺人原因，仍待警方進一步釐清。