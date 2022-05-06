總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增3名確診案例，2名為總統府員工，1名為總統警衛室駕駛。

總統府2名案例中，1名為負責文書工作，其工作密切接觸者2人，快篩皆陰性，已先行隔離。1名則為負責儀節行政業務，因日前家人確診而實施3＋4，故近日沒有進總統府上班。而總統警衛室今通報1名駕駛確診，同寢室密切接觸者1人，快篩陰性，已先行隔離。

張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。