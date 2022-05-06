全台科技建廠熱、前瞻建設規模創高，預拌混凝土需求增，國產建材（2504）6日公布第一季財報，在本業獲利成長及處分資產利益入帳下，稅後淨利21.08億元，是去年同的近四倍，EPS1.77元，都創下單季歷史新高。

國產指出，中科、竹科、南科以及高雄半導體S廊道等，陸續有相關科技大廠進行擴建廠計畫，需求非常巨量的混凝土。

國產建材受惠於科技建廠熱潮與329房市檔期帶旺下，掌握多數高端混凝土產品訂單，第一季營收與獲利因此創新高。

展望未來，國產建材指出，針對全台科技建廠、前瞻建設，以及帶來區域蓬勃發展的房建商機，已經展開新年度的策略佈局，不僅在南部購地籌辦新廠、增設預拌生產線，也持續壯大ALC輕質磚等全建材集團的產品布局，預估今年將會持續發酵，可不斷挹注集團屢創營運高峰。

另外，在資產活化上，國產建材表示，包括「南港大型開發案」，位於台南平實重劃區旁、屬於台南東區門戶軸心的「南風村影城購物商場」，連同全台含廠區的45萬多坪土地資產，未來都將扮演著集團資產活化的引擎動能，擴大未來的營運與獲利優勢。