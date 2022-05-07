昆凌。（取自澳洲駐台辦事處臉書 ）

明（8）日適逢母親節，昆凌於6日晚間在IG曬出她和周杰倫以及剛出生小女兒合照，宣布已平安生下第三胎的喜訊。澳洲駐台辦事處 （Australian Office in Taipei）今（7）日也在臉書分享昆凌（Hannah）的故事，和她時常往返兩地的童年回憶。

「哈哈，說起來好笑，我其實不記得我第一次去到澳洲的事情。我當時才三個月大，那次比較像是澳洲第一次見到我，而不是我見到澳洲！當然啦，長大後我便時常在澳台兩地往返，對我的祖父母–Nonnie和Pa，以及我的伯母叔嬸、姑姑、姑丈和堂（表）兄弟姊妹都有很溫暖的回憶。

我對澳洲第一次真正有印象的地方是Tangalooma，那是一個鄰近布里斯本海岸的島。我第一次去那裡大概是七歲的時候，我記得很清楚，那些沿著潔白的海岸漫長的散步（對我來說，真的是很長啦，畢竟我才七歲！） 、把墨魚殼撿進桶子裡，或是日落時坐在海岸上，跟爸爸比賽看誰能先找到夜晚的第一顆星星，就如同那首兒歌「小星星，亮晶晶，我今晚見到的第一顆星」。但更令我印象深刻的是島上的野生動物 – 在林間歡笑的笑翠鳥、在水上滑行的巨大鵜鶘、以及那些每晚游近我們的野生海豚。

昆凌。（取自澳洲駐台辦事處臉書）

昆凌。（取自澳洲駐台辦事處臉書）

然而，毫無疑問的，昆士蘭最棒的地方之一就是天氣–總是可以看見一望無際的湛藍天空!事實上，我還小的時候，爸爸總是答應我，如果我可以在一天的任何時候，在藍天中找到一絲雲彩–只要有那麼一朵白雲–就買冰淇淋給我。但絕大多數的日子裡，我都沒有吃到冰淇淋！因為天上總是沒有雲。因此我開始戲稱那些完美的藍天白雲為我的「冰淇淋日」！

最後，我想我最懷念澳洲的，就是那裡輕鬆的氛圍。人們都很悠閒、友善。或許是因為澳洲的好天氣？我不知道。但我知道的是，澳洲也因為天氣而需面對許多挑戰 ，譬如野火、洪水等等，因此人們學會在需要的時候，互相合作，彼此幫助。我認為如果這社會上能多一些這樣的態度，我們所有人都會從中受益！」