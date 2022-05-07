改裝噪音車擾民事件層出不窮，台中市大雅警分局與相關單位一連兩日執行稽查作業，共攔查及辨識約1050輛汽機車，查獲疑改裝噪音車10輛，不符標準者，均依噪音管制法等相關法規予以開罰。
大雅警分局協調環保局、監理站，並由分局長賈立民親自帶隊，5月4日及5日連續兩天，於轄區內改裝噪音車出沒路段執行聯合稽查作業，並使用「聲音照相-科技執法」設備強力執法。
兩日共攔查及辨識約1050輛汽機車，查獲疑改裝噪音車10輛，不符標準者，均依噪音管制法等相關法規予以開罰，情節嚴重者將依據道路交通管理處罰條例第43條規定最高處2萬4千元罰鍰。
大雅警分局長賈立民表示，環警監聯合執法並不是以績效為目的，而是希望噪音車主能理性尊重其他市民，讓居民有個安寧的居住環境，呼籲各位駕駛朋友喝酒不開車，開車不喝酒，民眾勿心存僥倖，警方並未因疫情變化而放鬆取締酒駕，另外闖紅燈及超速行駛是交通事故發生的高風險因素，請用路人務必遵守交通規則，才能減少事故的發生，保障自身的生命及財產安全。
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