據澎湃新聞報導，中國廣播電視社會組織聯合會、中國網路視聽節目服務協會7日發佈《演員聘用合同示範文本（試行）》。在該文件中指出，演員片酬等勞務收入，不得使用現金方式支付，也不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入。

此外，還需嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。演員聘用合約書應列明演員經紀公司／演員工作室與演員本人之間的酬金分配以及對應合約義務等情況。