陸兩協會：演員片酬不得使用現金方式支付 21:122022/05/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國廣播電視社會組織聯合會、中國網路視聽節目服務協會7日文件指出，演員片酬不得使用現金方式支付。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據澎湃新聞報導，中國廣播電視社會組織聯合會、中國網路視聽節目服務協會7日發佈《演員聘用合同示範文本（試行）》。在該文件中指出，演員片酬等勞務收入，不得使用現金方式支付，也不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入。 此外，還需嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。演員聘用合約書應列明演員經紀公司／演員工作室與演員本人之間的酬金分配以及對應合約義務等情況。 國泰金控決定發3.5元現金股利 歷年新高 富邦壽 51.66億投資韓國現代信用卡 #演員 #演員片酬 #現金 #聘用 #工作室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰金決配息3.5元 創新高 04:102022/05/05 財經要聞 綠島發振興禮金2000元 疫情中小確幸 15:312022/05/03 生活 日盛金董事會決議配發0.7元現金股利 20:122022/05/05 財經 投資11年首發現金股利 南山壽估每股配0.44元 16:332022/05/04 財經 《類股》淘金看這裡 玻陶3檔有利有息 11:092022/05/05 財經 富邦金擬配發現金股利3.5元及股票股利0.5元 23:192022/05/05 財經 對戲班奈狄克 緋紅女巫喊享受 04:102022/05/05 娛樂新聞 台灣大董事會通過配發現金股利每股4.3元 合計配發121億元 18:372022/05/06 財經 巨峰葡萄受災救助今申請 市府加碼補助資材費 11:182022/05/06 寶島 兩大首席經濟學家示警 股市沒到底 現金為王 04:102022/05/07 財經要聞 胡軍放飛教育 不准兒考前3名 04:102022/05/06 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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