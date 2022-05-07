新華社報導，大陸全國穩就業工作電視電話會議7日在北京召開。中共中央政治局常委、國務院總理李克強批示指出，穩就業事關廣大家庭生計，是經濟運行在合理區間的關鍵支撐。要幫助盡可能多的市場主體穩崗，確保完成全年就業目標任務。

李克強說，當前就業形勢複雜嚴峻，各地區、各部門要加大就業優先政策實施力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。保住市場主體穩住崗位就會贏得未來。要著力支持穩崗，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快落實退稅減稅降費等減負紓困政策，幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

要努力拓展就業崗位，持續推進「放管服」改革，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，擴大以工代賑規模。強化高校畢業生、農民工等重點群體就業促進和服務，做好困難人員就業幫扶，切實保障失業人員基本生活。繼續開展大規模職業技能培訓。各方面要壓實責任，各地要創造性抓落實，確保完成全年就業目標任務。

中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席會議講話時強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，扎扎實實做好當前和下一階段穩就業工作，更好服務於經濟社會發展大局。

胡春華指出，今年中國就業工作總體開局平穩，成績來之不易。同時要看到，受國內外多重因素影響，就業面臨的風險挑戰明顯增多。面對複雜嚴峻的形勢，既要堅定信心，認識到穩就業仍具備不少有利條件和積極因素，又要高度重視、積極做好應對。

要落實好就業優先政策，在有效防控疫情的同時保持就業大局穩定。

要加強對困難企業的穩崗紓困幫扶，積極拓展新的就業空間，更好發揮技能培訓在穩崗位促就業方面的作用。

胡春華強調，大陸人社系統要把穩就業作為當前的首要任務，有針對性地加強和改進就業服務，調動各類就業服務力量的積極性，強化就業資訊的精準推送。要著力保障大專院校畢業生、農民工特別是脫貧勞動力、城市困難人員等重點群體就業，加強對失業人員的兜底保障。要密切跟蹤就業形勢發展變化，及時發現苗頭性、傾向性問題，有效防範化解勞動關係等風險隱患。