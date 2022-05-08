香港特首選舉今（8日）舉行，投票時間為早上9點至11點半，唯一候選人李家超當選毫無懸念，香港1461名選委在不記名情況下，投「支持」或「不支持」票，候選人取得751張有效「支持」票即當選。據香港01消息，截止上午10時，871名香港選委已投票，投票率為59.62％。

雖然此次香港特首選舉只有一名候選人，但按規定仍須進行信任投票。選委進場時須攜帶香港永久性居民身份證和印有姓名、相片及專屬二維碼的選委名牌。為減少票站人流，投票時間延長至兩個半小時，五個界別被依次劃分出5個投票時段，並建議選委在所屬時段投票。

李家超競選辦主席譚耀宗表示，團隊在投票期間會分別在兩個地點作最後呼籲，呼籲選委支持有能力及有擔當的李家超，成為新一屆特首，他強調「愈多票支持李家超先生愈好」。至於是否擔心部分界別得票比較低，譚耀宗指，相信選委會很積極參與投票。

體育、演藝、文化及出版界的香港選委汪明荃表示，目前最希望新特首能讓香港盡快通關，壓制疫情，「人人有工開就好」。香港保安局局長鄧炳強則由約十名香港警員陪同下，到達投票現場。

李家超10點抵達投票現場，被問及對投票率看法等問題時，僅回應「母親節快樂」。截止上午10點，871名香港選委已投票，投票率為59.62％。