「警察效率真高」，一名網友在臉書分享，他昨（7日）在北市同安街口遇見一名盲人欲過馬路，便將機車停在路邊扶對方，未料短短的過程中就被員警開罰違規停車，讓他無奈感嘆，台灣的情理法已不復見。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱7日他騎車行經同安街路口時，見到一名盲人過馬路卻越走越偏離斑馬線，他顧不得路邊畫設紅線，將機車隨手一停，趕緊下車扶對方安全抵達目的地，路程約50公尺，但他返回取車時，卻發現已被警方開罰違規停車。

原PO解釋，他發文並非想責罵警察執法，只是自己好心助人卻換得罰單一張，感嘆「警察效率真高，台灣的『情理法』看來只有2個而已…」，他以後再遇上臨時需幫助他人的情況，就算時間不允許，也會記得停好車。

網友表示自己並非想指責警察執法，僅是想分享經歷。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

文章曝光後，網友感動表示，「好人一生平安」，但也有網友提出質疑聲音，認為做善事與違規是兩件事，還有網友解讀，原PO做善事是事實，但違規也是事實，謝謝警察的盡責，就笑笑繳清罰單就好，原PO則認同回應，「真的，你懂我！」

對此，開出罰單的中正二分局廈門街派出所指出，警員騎車經過時見到一整排機車違停，經鳴笛警示後，僅剩原PO的機車停在原地，至少3分鐘以上，才進行開單，倘若民眾對開罰感到不滿，可依循管道申訴。