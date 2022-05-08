王女剛買1年的新車車頭及右車身被撞得幾乎成了廢鐵。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

王女剛買1年的新車車頭及右車身被撞得幾乎成了廢鐵。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中市年僅28歲的王姓女子，今天凌晨1點多駕著才買1年的愛車，沿著台74線外側車道往北走，行經14.7公里處時，竟突然衝撞前方由鄧姓男子駕駛的大貨車，最後失控撞向中央分隔島後卡住，車頭及右車身幾乎全毀，王女被送醫後無大礙，警方查出她酒測值超標，依公共危險罪法辦。

這起意外發生在今天凌晨約1時許，警方調查，王女酒後駕車、沿著台74線往北行駛，疑因為喝酒後精神不集中，竟突然衝撞前方鄧男（36歲）駕駛的大貨車，而王女座車也因受衝撞力道衝擊，接著又撞向內側車道後，直接卡在中央分隔島的護欄處，她也受困車內。

民眾見狀協助報案，消防隊到場後先協助王女脫困，並將她送醫，所幸只是輕傷，治療後無大礙。員警趕到現場時，只見王女的座車車頭、右車身幾乎被撞成廢鐵，而鄧男酒測無反應、王女酒測值則超標許多。

警方研判，王女座車疑因未保持安全距離，再加上她喝酒後注意力不集中，才會直接撞上鄧男座車，因王女目前仍在醫院觀察，待她出院後將依公共危險罪偵辦。