近期疫情升溫，警方防疫與維護治安安兩頭燒，除協助執行防疫工作及加強防疫措施外，並持續加強各項治安維護勤務，未料近期北市連續發生兩起槍擊案件，歹徒雖都立即投案，北市警仍深入追查犯案動機、清查有無幕後教唆或黑道幫派涉入等，決不容黑道勢力趁疫情期間危害社會治安，台北市警局也喊話，不容防疫情間黑幫作亂，將強力執行安城專案掃盪黑幫據點。

北市兩起槍擊警方怒了，撂話不容黑幫，強力執行安城專案掃蕩黑幫據點。(警方提供)

北市兩起槍擊警方怒了，撂話不容黑幫，強力執行安城專案掃蕩黑幫據點。(警方提供)

臺北市警察局自111年5月8日起執行「安城專案」，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩路(臨)檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，以澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方淨化治安的決心。

北市兩起槍擊警方怒了，撂話不容黑幫，強力執行安城專案掃蕩黑幫據點。(警方提供)

北市兩起槍擊警方怒了，撂話不容黑幫，強力執行安城專案掃蕩黑幫據點。(警方提供)

局長楊源明強調，臺北市警局不因疫情嚴峻而鬆懈執法強度及作為，要求轄區分局對於槍擊案件、暴力犯罪及聚眾鬥毆等案件應嚴正執法並溯源偵辦，同時也呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，臺北市警局將強勢執法並依法究辦，以維護社會秩序、穩定治安。