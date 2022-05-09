東港清晨傳槍響，警方堅壁清野奏效，歹徒自行攜槍投案。(警方提供)

東港清晨傳槍響，警方堅壁清野奏效，歹徒自行攜槍投案。(警方提供)

東港警方9日清晨5時24分接獲民眾指稱報案，在東港鎮中正路2段一處民宅發生槍擊案，警方獲報趕往現場採證，並於民宅大門發現留有20餘處彈孔及多枚彈殼，1小時後，涉案35歲陳姓男子便到里港警分局投案，警方正在釐清案情。

警方調閱路口監視器發現，案發當時一部黑色自小客車行經此處，認為涉嫌重大，隨即掌握犯案對象，並採取堅壁清野政策，陳男自知法網難逃，於6時30分持涉案長槍前往里港分局偵查隊投案說明。

初步了解，陳男與遭開槍的32歲林男發生糾紛，凌晨5時許由23歲楊姓男子駕駛自小客車前往林男住處，由陳持長槍朝民宅開20餘槍後逃逸，目前全案由屏東地檢署指揮偵辦，正釐清相關案情，並溯源槍枝來源。

東港警分局長張世儒表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，並嚴懲街頭暴力行為，對於類似案件不容挑釁，將絕對查辦到底，另呼籲民眾法網恢恢、凡走過必留痕跡，民眾亦不可心存僥倖，以身試法。