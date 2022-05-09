愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾（Bono）今天在烏克蘭首都基輔市中心一處地鐵站開唱40分鐘，讚揚烏克蘭人民對抗俄羅斯為「自由」而戰，並祈禱「和平」。

綜合法新社和路透社報導，61歲的搖滾偶像波諾在基輔地鐵站高唱Sunday Bloody Sunday、Desire和With or without you等U2經典歌曲。

波諾告訴聚集在克雷斯查提克（Khreschatyk）地鐵站內約100名群眾：「你們的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）正在這場自由大業中引領世界，烏克蘭人民不只是為自己的自由而戰，也是為所有熱愛自由的人而戰。」

他說：「我們祈禱你們很快就能享受和平的生活。」

波諾出乎意料現身烏克蘭首都的同時，基輔市區響起空襲警報，俄羅斯和烏克蘭軍隊在烏東地區激烈交戰。波諾投入人道工作已久，經常為議題各種發聲，包括對抗貧窮和愛滋（AIDS） 。

波諾邀請一名烏克蘭軍人一起上台演唱Stand by me，呼籲全世界支持這個陷入困境的國家。

波諾和U2吉他手The Edge演出時，台下聚集了一小群歌迷，其中包括神情疲憊的烏克蘭武裝部隊成員。

自莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，朝基輔進逼，直到3月底才從首都附近撤離，並將戰力移往烏東地區。

澤倫斯基晚間發表視訊演說時表示：「我很感謝（U2主唱波諾）支持烏克蘭人民，並吸引更多人關注我們需要的援助。」

波諾在演出期間說：「今晚，5月8日，槍聲將響徹烏克蘭天際，但你們終將獲得自由。他們可以奪走你們的生命，但永遠奪不走你們的驕傲」。