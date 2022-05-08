德國國會官員推文表示，德國聯邦議院議長巴斯今天抵達基輔，與烏克蘭總理什米加爾討論俄羅斯入侵烏克蘭，並紀念二次大戰受害者。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）早先在勝利日發表激動人心的談話，他說，「邪惡已經回到」烏克蘭，但它無法逃避責任。歐洲在勝利日這天紀念納粹德國在二次世界大戰時正式同盟國投降。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計將在週日稍晚參加七大工業國集團（G7）關於烏克蘭戰爭的線上討論，澤倫斯基也將參加。

在七大工業集團會議前，德國聯邦議院（Bundestag）禮賓司司長布瑞薩（Enrico Brissa）推文有關巴斯（Baerbel Bas）搭乘列車抵達基輔會見什米加爾（Denys Shmyhal）的照片。

德國已同意向基輔提供包括自走砲在內重型武器，一改長期以來因德國過去的納粹歷史而不向戰區提供重型武器的政策。