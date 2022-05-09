報稅季開跑，近年來報稅方式持續轉向數位化，今年手機報稅方式也升級到「手機報稅2.0」，民眾只要透過手機就能輕鬆完成申報及繳稅。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技提醒，網路不肖份子可能看準民眾受疫情影響提高網路與手機報稅意願，趁勢搶搭報稅季議題，試圖以各類如詐騙等不法方式騙取機密個資，民眾切勿掉以輕心。根據趨勢科技統計註一，個資儼然成為駭客攻擊的目標之一，且有不斷攀升的趨勢，光是去年就偵測到6.6萬多起個資外洩事件，其中有高達418億組用戶個資遭外洩，而最常遭外洩的用戶個資依序是電子郵件 (88.7%)、密碼 (62.8%)、姓名 (38.9%) 、手機號碼 (33.8%) 及使用者名稱 (33.7%)，顯示駭客不斷利用各式手段竊取個資牟利，因此提醒民眾在報稅季前後，須特別留意相關的釣魚詐騙手法，以免個資遭有心人士利用而受騙。

為了協助民眾安心報稅，趨勢科技分享網路報稅三「不」驟，協助民眾在網路申報所得稅時，可提前留意以避開可能讓個資外洩的陷阱。「不」點擊來路不明的網址，一律從官方網站登入網路報稅系統；「不」使用公共Wi-Fi 網路報稅；「不」設定相同重複的密碼，建議使用強密碼並啟用雙因子認證 (2FA)。