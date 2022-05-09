愛美是女人的天性，要想擁有好氣色、好膚質，日常保養千萬不能馬虎，營養師彭逸珊特別在臉書粉專分享5大女性常見狀況，可從飲食調理，不僅能幫助抗發炎、降低泌尿道感染、減緩更年期不適感，更能抗氧化、維持肌膚彈性。

▍痘痘肌注意

可補充含有omega-3脂肪酸的食物，幫助抗發炎，並減少攝取速食、冰淇淋、餅乾。飲食上則可選擇食用鯖魚、鮪魚、鮭魚、秋刀魚、核桃等。

▍私密處保養

蔓越莓可幫助降低泌尿道感染的風險，益生菌則可調節菌叢，另外也可補充無糖優格、保健食品。

▍日常好氣色

想要擁有好氣色，可補充B群、鐵質和優質蛋白質，幫助紅血球健康、輸送氧氣。飲食上可食用菠菜、紅肉、全穀類、乳製品、海鮮等。

▍皮膚膨潤光滑

肌膚保養最常見的營養素是維生素C和膠原蛋白，能幫助抗氧化、維持肌膚彈性。多攝取芭樂、奇異果、木瓜、彩椒、釋迦等，都是不錯的選擇。

▍更年期症狀

異黃酮可幫助減緩更年期不適感。飲食上可從豆漿、豆腐、豆干等豆製品或保健食品中攝取。