男子加油站突遇搶匪，他持油槍噴灑汽油嚇退搶匪。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

汽油錢沒有白花！有名女子在臉書分享1段20秒影片，影片中有男子正在加油，突然有輛箱型車停靠一旁，3名蒙面男子下車疑似要搶奪財物，該男機警的拔起油槍，猛往3名蒙面男臉部與身上噴灑汽油，嚇得蒙面男趕緊逃回車上，箱型車開走前，男子還不斷往箱型車內噴灑汽油；網友一見影片笑翻「被這噴到比被子彈打到還慘」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段國外20秒影片，影片中有位男子在加油站加油，豈料，有輛白色廂型車突停靠一旁，下來3名蒙面男衝下車，疑似要搶奪財物，只見男子機警的將油槍拔起，直接往3名蒙面男臉部與身上噴灑汽油，嚇得3名蒙面男倉皇失措的逃回箱型車上，該男見箱型車開走前，還不斷持油槍往箱型車內噴灑汽油。

影片一出，網友紛紛笑歪表示「這汽油錢沒有白花」、「打火機給他丟進去舒服一下」、「讓我想起水肥大隊也是可以當大隊長」、「汽油大放送」、「難得有影片可以讓人看了舒壓又舒服」、「汽油噴到肌膚超刺激的，會閃是對的」、「被這噴到，死的比子彈打到還慘」。