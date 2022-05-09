遊戲股王鈊象（3293）9日公告第一季財報，營業利益14.37億元，營業利益率49.27％、毛利率維持在96.3％的高水準。歸屬母公司淨利13.2億元，較去年同期11.78億元年增12.8％。第一季基本每股盈餘18.74元，再創歷史新高紀錄。

鈊象4月營收9.77億元，年增5.93％。累計今年前四個月鈊象營收為38.96億元，年增5.98％。

鈊象近年來受惠於旗下旗下六大App：金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺營運穩健，同時拓展海外授權業務帶動，營運飛速成長。商用機台部分，受惠於疫苗普及率提高，中國與美國市場出貨需求回升，也帶動商用機台營運表現。

以2022年整體來看，鈊象主要有幾大成長動能。一是去年推出的休閒老虎機平台SlotTrip營運強勁，該遊戲以環遊世界的主題包裝，結合世界各地老虎機以及風景名勝，以全球市場為目標。此外，海外授權業務部分，過去鈊象在美國三大州推出授權平台已做出不錯成績，推升營運向上，市占率已來到70％，這次推出第二個授權平台，將透過不同的遊戲內容設計來進一步搶攻市占率，期望營運綜效將可在今年6月就能看到。

鈊象近期也開發全新的授權遊戲平台，採遊戲授權並收取授權金的模式，預期9月開始貢獻整體營運表現。

商用機台部分，目前鈊象仍以中國、美國兩市場為主，去年也推出幾款重量級產品，今年第二季則將再推出競速類、槍機類以及奧特曼機台版，衝刺營運動能。