橙的（4554）今年第一季合併營收為1.15億元，年增32.95％，創近四年同期新高，受惠於近年來市場開拓有成，在中國OEM市場貢獻穩定營收基礎下，同時也受惠於美國AM主要客戶新產品及新通路上架，加上歐洲地區新客戶通路加入的進補，營業毛利4,795萬元，年增44.68％，稅後淨利2,215萬元，年增12.42倍，EPS 1.04元，優於去年同期的0.08元，單季EPS更創同期新高。

橙的表示，公司近年戮力開拓歐美AM市場的接單範疇，拉升公司「Orange零距離」品牌力及市場占有率表現，整體效益自2021年第四季開始明顯放大，新通路客戶的接單動能，及既有客戶針對新產品的拉貨力道，齊步強勁的推升，帶動今年首季AM業務表現，年增43.11％。

橙的整體AM業務，占全年營收比重73.65％，挹注產能規模經濟的展現，在產品組合優化與良好的營運成本與費用控管下，使得公司首季整體毛利率，自去年同期的38.27％，再拉升至41.64％，營業淨利率較去年同期增加7.58個百分點、達11.96％，稅後淨利率19.23％，繳出三率三升的好成績。

橙的4月合併營收達3,378萬元，年增9.38％；累計今年前四月合併營收為1.53億元，年增26.23％，主要受惠於大陸OEM市場維持穩定出貨表現，日本、歐洲、美國AM市場需求強勁，尤其是歐美地區新產品、新通路的加入，創造新一波接單動能，挹注歐洲、美國AM市場前四月業績，分別年增46.93％、64.01％，貢獻橙的產能稼動率保持在良好的水位，中和台灣OEM市場因原物料缺料影響而短期拉貨力道減緩的情形。

觀察美國市場近期因供需失調下，讓「二手車」需求強勁拉升，且得用「新車價」起跳，從美國最大汽車線上線下（O2O）交易平台Cox Automotive旗下的曼海姆二手車4月價值指數（Manheim Used Vehicle Value Index）雖下降至221.2表現來看，仍較去年同期上升14％，可見二手車近期的蓬勃發展，推進價量齊漲現象，仍有助於創造美國AM市場龐大的商機。

展望2022年第二季，橙的維持審慎樂觀看法。以橙的目前在手訂單來看，歐美AM市場客戶的銷售業績保持穩健，推進橙的Orange TPMS系統產品出貨暢旺，在原物料庫存健康水位下，今年上半年營運仍保持良好的成長動能，再者，橙的也盼中國疫情解封後，主要OEM客戶的拉貨力道提振，將對公司營運成長，再添新活水。