工業用蝶閥大廠捷流閥業9日公布第一季EPS從去年同期1.75元回升至2.27元，創同期次高。4月合併營收攀升至2.34億元，年增13.71％，連續三個月單月營收刷新歷年同期新高，前四月合併營收8.53億元，年增19.20％，也改寫同期歷史新高。

捷流閥業9日董事會承認第一季財報，第一季合併營收新台幣6.19億元，年增21.40％，創歷年同期新高，稅後淨利0.89億元、EPS達2.72元，分別年成長30.21％、29.1％，創歷年同期次高。

捷流閥業表示，捷流閥業第一季營收創同期新高，主因是台灣、中國大陸等地區主要客戶訂單備貨力道明顯升溫，捷流閥業也提前增加生產機器設備，加上完善垂直整合，以及深化自動化生產等策略所致。

捷流指稱，捷流位於大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等工廠，可彈性接單及調配生產，近年捷流也強化原料庫存管理及供應合作夥伴業務合作，不受近期兩岸疫情升溫干擾供應鏈、物流等影響，是4月及前四月營收雙雙創同期新高的主因。

捷流指出，捷流目前訂單能見度5個月以上，對第二季營運持審慎樂觀看法。捷流持續密切留意兩岸疫情、國際戰情局勢等，對於整體供應鏈影響。目前對於整體接單、出貨交期、原料供應等仍在可控範圍內，此外，捷流仍持續看好台灣、中國地區主要客戶良好訂單需求，並積極戮力擴大整體業務量能，推升目前整體在手訂單金額達歷史新高，與去年同期相比，呈現雙位數增加。