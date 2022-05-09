瑞基（4171）受惠新冠肺炎疫情持續延燒，新冠檢測相關產品需求強，獲利隨攀升，第一季EPS達2.39元，年增7.2％；而4月合併營收8,765萬元，年成長39.16％，表現亮麗。

營運表現耀眼的瑞基，第一季營收主要來自人病檢測市場，占總體營收78％。以市場區分，東北亞占總體營收59.45％；東南亞24.22％；中東地區6.18％；中南美非4.11％；歐洲3.01％。首季歸屬母公司稅後淨利為9,982萬元，年增7.3％；累計1～4月合併營收3.23億，成長9.41％。

瑞基表示，第一季成長動能主要來自新冠相關檢測產品。因新冠Omicron疫情持續在各國蔓延，1月國際新冠檢測需求較大，3月後國際Omicron疫情趨穩，但台灣疫情逐漸升溫，致國內需求再次上揚，帶動整體營收成長。4月本土疫情急升，PCR檢測需求量隨之擴大。該公司近月積極配合政府防疫政策，調整產線，以供應台灣本土市場為優先，全力協助政府控制疫情。

展望2022年，雖全球新冠疫情已逐漸趨緩，但目前仍有常態固定檢測之國際市場穩定出貨。瑞基全年布局仍以新冠IVD市場為主，密切監測當前疫情與新病毒株動向，進行國內外銷售；同時加強畜產市場推廣力道，以固有畜產市場與新冠疫情平緩之國家著手，進行畜產市場POCKIT Central鋪滿計畫。伴侶動物市場，將以台灣為主力，進行說帖建立，並將行銷模式推廣至東南亞。