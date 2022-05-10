「原客青少年3對3籃球賽」第2屆賽事即將登場，苗栗場預複賽7月2日將在竹南頭份運動公園熱鬧開打，即日起至6月2日開放網路報名，預、複賽國中、國小組前4名隊伍將獲得2到7千元獎金。

這場籃球賽事是由客委會2020年發起，邀請原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署及苗栗縣等8個縣市政府共同合辦，以「族群和諧」為號召，獲得各地客子弟熱烈迴響。

去年原訂舉辦第2屆賽事，但因為疫情考量延後舉辦，地方預複賽由縣市政府主辦，全國總決賽由客委會主辦，預計8月27日在桃園市三民運動公園舉辦。

苗栗縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗場預複賽分為國小男、女子組，以及國中男、女子組各20隊，共有80個隊伍，報名對象為學籍在苗栗縣學生，不限設籍在苗栗縣，每隊應有5人，至少有2名原住民及1名客家選手，每人限報1隊，每校以不超過3隊為原則。

他說，每隊限報1縣市預賽，並必須組成5人的啦啦隊，只要報名參加預、複賽的隊伍，都可獲贈客委會提供的2顆紀念籃球2顆，參賽選手還可拿到紀念運動排汗球衣，啦啦隊員則獲得1件活動紀念衫。

另外，預、複賽國中組冠、亞、季、殿軍獎金4000到7000元不等，國小組冠、亞、季、殿軍獎金2000到5000元不等，各組冠亞軍隊伍將代表苗栗縣出賽全國總決賽，啦啦隊各組選出最佳人氣獎3隊各獲1500元獎金。

進入總決賽並奪得冠軍之隊伍，每位選手可額外獲贈 1 套冠軍專屬球服、1件紀念運動衣及1顆紀念球，國小男、女組冠軍獎金2萬元，國中男、女組獎金更高達3萬元，亞、季、殿軍獎金5000到1萬8千元，還有 MVP 獎項獎金8000元。