台灣首座葛萊美獎得主李政瀚（中）、于薇（右）載譽歸國，今日下午在台北流行音樂中心舉辦慶功會，席間行政院長蘇貞昌（左）也承諾，要申請頒發特別獎金。（陳俊吉攝）

台灣首座葛萊美獎得主李政瀚、于薇載譽歸國，今日下午在台北流行音樂中心舉辦慶功會，行政院院長蘇貞昌、文化部政務次長李靜慧等人皆出席現場，席間蘇貞昌也承諾，要申請頒發特別獎金，「不但要有，而且要多一點。」

蘇貞昌表示，得獎的設計師李政瀚、于薇那麼年輕，「把台灣最美的山海、阿美族的文化特色，讓全世界看到，製作過程困難，而且成本好貴，賣一張、賠一張，幸好永不放棄，才拿到獎。」

蘇貞昌表示，很感謝台灣有這樣的年輕人，「為國家打拼，又得獎、又優秀，應該要有特別的獎金，不但要有，而且要多一點。」

台灣過去曾6度入圍葛萊美獎，在第7次時獲獎，得獎專輯是董事長樂團和阿美族國寶級歌手郭英男長子蔣進興合作的《八歌浪Pakelang》，其專輯包裝方式，透過紙張堆疊台灣東海岸山脈與人們高歌的稜線剪影，呈現台灣是海洋國家的意象，象徵島嶼上的文化傳承生生不息，首次入圍即獲評審青睞。