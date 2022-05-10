蕭姓男子自詡為「蕭老師」，利用LINE開設數個群組招攬會員，分析推介證券期貨的投資標的，3、4年來收取會員費用牟利，法官審理認為他觸犯非法經營期貨顧問罪，又考量其健康不佳，依違反《期貨交易法》判他4月徒刑，緩刑3年。

住在嘉義的蕭男未經金融監督管理委員會（金管會）核准，利用手機開設「一本萬利」、「縱橫期海─ 蕭老師」等多個LINE群組，在群組內分析及推薦證券、期貨等金融投資理財標的，招攬杜姓、曾姓、許姓及多名其他不特定網友加入成為會員。

蕭男向每名會員每月收取2000至3000元不等的會費，作為他報明牌的報酬，由會員匯款至他開立的中埔農會帳戶或其女兒在某商業銀行嘉義分行的帳戶，自2017年間至2021年間共獲利18萬多元。

有會員依照他報的明牌投資，卻屢屢失利，賠掉的錢比賺的錢多，不滿繳會費卻沒有賺回投資報酬，因而向檢調舉發，新竹市調查站調查後移送嘉義地檢署偵查，檢方起訴。

嘉義地院法官審理認為蕭男觸犯《期貨交易法》第112條第5項第5款之非法經營期貨顧問事業罪，審酌他犯後坦承犯行，態度良好，沒有前科素行，現已罹患癌症重病，應該知所悔悟及警惕，也應無再犯之虞，所受宣告之刑以暫不執行為適當，依法判處有期徒刑4個月，並緩刑3年。