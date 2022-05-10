台灣之星在今下午1點20分左右，發生大規模斷訊，台灣之星最新回應表示，主因稍早受到台電設備故障影響，導致部分機房停電，目前電力已經恢復，用戶收訊也將陸續恢復正常。

台灣之星表示，稍早因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。對於造成用戶不便，公司深感抱歉。

台灣之星在今日午1點20分左右，傳輸大規模斷訊，眾多用戶哀號手機用到一半，竟現網路遭到斷訊，且包括台北、新竹、宜蘭、台中都有網友回報網路訊號消失的問題。