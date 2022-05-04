特斯拉執行長馬斯克周二表示，推特可能向商業和政府用戶收取「少許」費用。這位全球首富企業家在讓推特點頭出售後，正設法強化該社群平台的賺錢能力。

推特雖是深獲政商名流偏好的社群平台，但其營收表現遠不及Meta PlatformsInc旗下臉書等大型競爭對手。

馬斯克周二在推特發文表示，對於一般用戶，推特永遠是免費的，但對於商業/政府用戶，可能會有一點費用。在另一條推文上，他寫道：「有收入總比沒有好！」

推特拒絕對此發表評論。

上周路透社報導，馬斯克告訴銀行他將提出新方法讓推文賺錢，也將整頓公司高層薪酬，以削減推特的成本。此外，消息人士透露，馬斯克也向銀行表示，他計畫開發新功能來增加業務收入，例如從內含重要信息或大量傳播的推文賺錢的新方法。

馬斯克周一在每年一度的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala上表示，目前推特只是一個「小眾」（niche）平台，他希望這個國家有更多人加入。