路透援引消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正在與大型投資公司與富豪投資人討論為他以440億美元收購推特的交易承作更多融資，以減少自己出資的部分。

受此激勵，周一特斯拉股價收漲3.7%，為902.94美元。

推特收漲0.2%，報49.14美元，逐步接近馬斯克提出的每股54.20美元收購價。

Wedbush Securities常務董事Dan Ives表示，這個消息有助於緩解投資人對於馬斯克在這筆交易上可能過於依賴特斯拉股票的擔憂。

根據《富比士》調查，馬斯克的淨資產高達約2450億美元，但問題在於這位全球首富大部分的財富都和特斯拉股票綁在一起。上周在推特收購案成交後，馬斯克披露他已賣出價值85億美元的特斯拉股票。

消息人士透露，新的融資案可能採取優先股或普通股形式，這可能減少馬斯克承諾支付的210億美元現金部分，並減少他以特斯拉股票作為抵押的保證金貸款。

根據媒體日前的報導，以摩根士丹利為首的聯貸財團基於推特的業務狀況，只願意提供馬斯克130億美元貸款，不願再多。按原定計畫，摩根士丹利另提供125億美元的保證金貸款，而馬斯克自己將掏出210億美元。

消息人士透露，馬斯克可能根據新投資者對這筆交易融資的興趣，來尋求減少保證金貸款的規模。

消息人士表示，私募股權公司、避險基金和富豪投資人等主要投資者正在與馬斯克討論以優先股為這筆交易取得融資的計畫。

這些優先股將由推特支付固定股利，就像債券或貸款定期支付利息一樣，但優先股的股利將根據推特的股票價值而提高。

消息人士表示，參與新融資案協商的私募股權公司包括阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和 Ares Management Corp。

知情人士表示，目前馬斯克無意為收購推特承擔更多債務。另有消息人士表示，馬斯克一直都在與推特的大股東們討論將他們的股份再投入這筆交易，而非出售套現。推特前執行長暨現任董事多爾西（Jack Dorsey）正在考慮這個提議，富達（Fidelity）等大型機構投資人也在討論轉換股權的可行性。

馬斯克在推特上表示，在將推特私有化的過程中，他將盡可能留住推特的投資者。