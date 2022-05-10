美股重挫牽動全球股市跌跌不休，投資人尋求避風港難度愈來愈高，繼外資先後降評電信與金融指標股，大型研究機構最新降評鋼鐵人氣股中鴻（2014），認為財報低於預期，鋼市雜音漸浮現，與瑞銀證券賦予中鋼（2002）「賣出」投資評等相呼應，顯示鋼鐵的避風港角色正遭受考驗。

金控旗下投顧研究機構指出，中鴻日前公告第一季財報，儘管營收符合預期，但由於鋼價跌勢延續至2月，且中鴻尚在消化較為高價之鋼胚庫存，毛利率被壓縮至5％，單季每股純益0.35元，均低於市場預期。

法人指出，中鴻預計5月下旬開出6月盤價，目前受到俄烏戰爭、大陸封控、美國升息等影響，研判歐洲、亞洲等地短期需求、市場流通行情走弱（歐洲、大陸鋼價自第二季高點下滑15％與7％），國內下游需求也受到疫情升溫，以及進口低價產品競爭，市場氣氛轉趨保守，6月盤價預估持平，並預期鋼市下半年不確定性提升，降評「中立」，推測合理股價由44元大減至30元，建議投資人暫且觀望。