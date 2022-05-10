遠傳電信（4904）10日公布4月自結合併營收68.76億元，年成長率高達8.1％。合併EBITDA為24.93億元，年成長率高達8.4％，創下連續13個月正成長的佳績；稅後淨利7.29億元，每股盈餘(EPS)0.22元，延續雙位數成長動能，年成長率高達12.9％。

累計至今年4月，遠傳合併總營收287.80億元，年成長率高達5.8％，累計合併EBITDA與稅後淨利100.60億元與30.55億元，年成長率分別高達10.6％、24.3％；自結之每股盈餘(EPS)為新台幣0.94元。

遠傳行動通訊業務表現穩步向上，受惠於5G用戶數攀升帶動ARPU上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，遠傳4月分行動服務營收年成長率達2.3％，不僅客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年成長率達2.4％，締造自去年3月ARPU領先同業轉正以來，連續14個月正成長的佳績，ARPU亦創業界最高。

遠傳數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4月份新經濟營收維持雙位數強勁成長動能、年成長率高達33％，多項重要業務均達雙位數成長，包含資通訊業務營收，以及其中雲端服務營收、系統整合專案服務營收。個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長表現亮眼，同樣達雙位數成長。累計至今年4月，新經濟營收占比達18.4％，年成長率高達29％。

遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術持續發光，自主開發的能源管理系統（EMS），支援包括彰化縣在內的9縣市「班班有冷氣」專案，共涵蓋1,290所中小學，預計每年可減少2,295噸二氧化碳排放量。

遠傳5G專網進駐大臺南會展中心，結合異地共演、互動直播，帶給與會嘉賓5G沉浸式娛樂饗宴。遠傳盛大參與「台北國際安全科技應用博覽會」，以「5G跨域守護」為題，展出「交通號誌不斷電系統」、「智慧路口」、「5G智慧共杆」等多項創新安全應用服務，憑實力吸睛。遠傳「AI電信數據萃取技術」更獲選運輸界年度盛事「智慧運輸亞太論壇」專題發表，為台灣業界唯一代表。

遠傳表示，持續豐富消費者的數位生活，一站式行動生活圈「遠傳心生活」APP再進化，推出新型態生活媒體《心發現》，讓用戶一手掌握時事話題、3C科技新知、領略台灣職人精神等豐富資訊；更同步推出「心公益」平台，邀請用戶齊心公益，讓愛遠傳，遠傳並將持續投入各項創新應用，以5G發展創新智慧娛樂應用。