疫情緊張讓一線醫護人員忙翻了！不少醫護人員選擇就近住在醫院周邊，以便隨時上班，根據台灣房屋集團統計，6都各大醫學中心周邊套房成交行情，與2019年疫情前相比，2021年疫後套房價格全面上漲，其中台南、高雄地區的奇美醫院、成大醫院、高雄醫學大學附醫周邊套房，漲幅均逾5成高居前3名，以奇美醫院周邊套房漲勢最兇猛，總價約200萬元可入手，漲幅高達65%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，不婚和晚婚人口比例增，因此小宅產品越趨熱門，醫護人員工作專業性高，收入佳且穩定，不過常日夜顛倒，相當辛苦，為了配合輪班需求，多會選擇在醫院旁就近租賃或買一間小套房，並傾向有大樓管理的社區，不僅出入較安全，包裹收送、丟垃圾都有專人協助，生活起居較便利，因此大型醫院周邊的社區大樓型的套房，常吸引醫護族群購入自用，也是包租公們看好的產品類型和商圈。

醫療宅小套房產品中，以台南奇美醫院漲幅最大。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，市區醫院周邊套房客層穩定、好轉手，地段機能佳，租金收益也優於一般商圈，以漲幅最高的奇美醫院商圈來看，坐擁熱鬧的中華路與南台商圈，鄰近大橋火車站，整體生活機能成熟優渥，除了醫護族群，亦擁有南台科大與台南高工等學生客群，租屋需求性高，以周邊8~9坪中古電梯套房，總價約200萬元內可入手，月租約5~7千元計算，毛投報率可達3~4%左右，在抗通膨時代，這類收益型不動產，相對成為投資人最愛。

儘管套房產品低總價，不過最需留意的貸款問題，台灣房屋集團總裁彭培業提醒，多數銀行以權狀坪數15坪以下或扣掉公設8坪以下做為套房認定標準，以往小套房要申辦房貸，銀行承作率低，因坪數小，提供的房貸成數低、利率也較一般住宅高。

不過近年小宅當道，已有不少銀行搶攻商機，開始承作15 坪以下小宅套房貸款，若貸款人信用條件佳、物件地段優，貸款條件相對更有優勢，彭培業建議，想入手小套房的民眾，可多方評估規劃。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)