嘉義縣政府辦理職場新鮮人培訓計畫，且對象不只是勞工，也首次為企業2代、3代辦課程，讓勞方、資方都能無縫接軌，11日更請受訓代表現身說法。（呂妍庭攝）

嘉義縣勞工暨青年發展處首度嘗試推出資方與勞力各自專屬的職訓課程，除透過課程規畫，讓職場新鮮人快速上手，也針對企業2代、3代推培訓，以跨企業合作、觀摩，安排相關學習活動，以增進企業接班團隊的管理職能和人際關係。

勞青處副處長林俊傑指出，為縮短磨合期，勞青處與嘉義縣工業會共同規畫「打造企業新鮮人職場新鮮事學習實施計畫」，透過36小時養成訓練及60小時工作現場職場導師實地指導，期待職場新進員工能快速學習職場基本作業能力，並適應企業文化，成為企業的即戰力，且為符合各公司不同特性，還能量身訂作課程，重申即使是學習計畫，也可以很彈性。

另考量企業或多或少都會面臨接班問題，林俊傑說，有時2、3代對家族企業的本質或經營管理不熟悉，透過專業訓練也能讓他們快速上線，為協助企業團隊能無縫接班，工業會與業師會規畫3天2夜的觀摩學習活動，以增進企業2、3代經營團隊的管理能力，更強化人際關係。

今勞青處與工業會選在國家口罩隊，昭惠實業股分有限公司辦「嘉義縣打造企業新鮮人職場新鮮事學習快樂頌記者會」，縣長翁章梁等人親自到場，翁章梁說，嘉義縣是新興發展區域，已吸引很多企業來嘉義，新興的區域，更需要新興的力量與觀點，希望年輕一代帶著最進步的觀點經營他們產業，員工也能熱情投入工作。