《日經亞洲》（Nikkei Asia）10日報導，美國海軍已在1年內，低調地將5艘配備先進作戰系統的神盾驅逐艦部署至日本橫須賀，用於因應中國大陸的彈道飛彈、反艦或巡弋飛彈、先進戰機，以及潛艦威脅，並稱只須1.5天的時間便能自當地航行至台灣海峽。

根據報導，自2021年夏天以來，美國海軍「希金斯號」（DDG 76）、「霍華德號」（DDG 83）、「杜威號」（DDG 105）、「雷夫．詹森號」驅逐艦（DDG 114）、「裴拉塔號」（DDG 115）等5艘勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦，已陸續接替姊妹艦的任務，換防至橫須賀進行前進部署。

上述船艦中，「雷夫．詹森號」與「裴拉塔號」是美國海軍的新銳勃克級艦，都才服役不到5年；「希金斯號」與「霍華德號」雖已服役超過20年，但皆進行過現代化升級，配備Baseline 9版本的神盾戰鬥系統，擁有能同時執行一般防空與彈道飛彈防禦任務的「整合防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，用於因應中國大陸的彈道飛彈、反艦或巡弋飛彈、先進戰機等多層次威脅，而非如過去防備北韓一般，只須專注於可能來襲的彈道飛彈。

另外，除「希金斯號」屬於勃克級第2批次（Flight II）之外，其餘4艦皆為配備直升機庫的2A批次（Flight IIA）版本，能常態性攜帶MH-60R反潛直升機，第7艦隊副公共事務官藍福特（Mark Langford）表示，這類船艦「極大程度擴展了美國海軍於印太區域的反潛作戰範圍和能力」。

《日經亞洲》指出，根據美國國會研究處（Congressional Research Service）估計，若以30節（約時速55.56公里）速度航行，從橫須賀到台灣海峽僅須1.5天的時間，較關島的1.9天略快，更遠低於夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）的5.9天，以及美國西岸加州聖地牙哥海軍基地（Naval Station San Diego）的8.2天。雖然此天數並未計入事前準備時間，但仍能有效增加對中國大陸的壓力。