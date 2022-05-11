群創（3481）11日董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定之報酬。

群創實收資本額新台幣1055.96億元，本次現金減資金額新台幣100.32億元，銷除股份10.03億股。以群創已發行普通股股份總數105.596億股計算，減資比例約9.5％，每股退還約0.95元現金股款予股東，減資後實收資本額955.65億元。

群創2021年稅後淨利575億元，基本每股盈餘5.53元，董事會同步通過盈餘分配案，擬於現金減資前每股配發現金股利約1.05元。加計現金減資，2022年預計每股發放約2元現金予股東。

基於維護公司信用及股東權益，兼為激勵員工士氣、提昇向心力與吸引優秀人才，董事會另決議買回公司股份5000萬股作為轉讓員工使用，期結合股東利益與員工績效，共創雙贏。

群創去年營收及獲利均為近年新高，合併營業活動現金流入1,018億元，合併淨負債淨值比率為5％。公司財務結構健康，此次決議不影響未來各項計劃及營運所需資金。

群創董事長洪進揚表示，本年度除續保留部分盈餘供公司依循前述策略持續精進外，審酌目前實收資本規模與精準投資策略之匹配性，擬透過此次現金減資調整資本結構，提升未來單位股東權益報酬，退還的現金股款亦有利股東稅賦安排及資金運用彈性。