25歲女警連撞賓士、特斯拉「維修費百萬」 翻車影片曝光

林口分局忠孝派出所今（11）發生1名25歲女警駕駛警車時，失控開向路邊一排轎車，造成右車身撞擊後，整車180度翻轉成「四腳朝天」於路中，遭撞的3輛轎車中，其中2輛分別是賓士和特斯拉，維修費初估破百萬；事故當下肇事女警疑似站在一旁嚇得不輕，其他員警則連忙將車內物品移至車外。

影片中該輛警車因不明原因突然向路旁停車格的轎車駛近，警車右半部先是被撞擊後翹起，接著整輛車就失控180度翻轉，變成「四腳朝天」，另一部影片中可以看見事故發生後，幾名員警慌亂地將車內物品移至車外，疑似肇事的女員警則呆站在一旁，似乎嚇得不輕。

女警駕駛警車時失控開向路邊，造成右車身撞擊後，整車翻轉成「四腳朝天」，遭撞的3輛轎車中，其中2輛分別是賓士和特斯拉，維修費用初估破百萬。（翻攝自記者爆料網、警方提供）

影片中還能看見警車旁邊的黑色賓士車GLA180左後車身板金被撞凹破碎，據悉另1輛遭撞的車輛還是部特斯拉Model3，2車維修費用初估應該破百萬，還有1輛是NISSAN計程車；肇事女警今年25歲，林口分局回應，車內2名員警酒測值為0，是否有疲勞駕駛或是使用手機導致分心，後續會進行調查釐清。

據了解，2名警員今天下午2時許是在執行巡邏勤務時，行經文化三路1段392號前，但不明原因直行擦撞停放在路邊停車格內的自小客車後翻覆，警車翻覆後又波及另外2部自小客車，造成3車毀損，因3車都是空車，所以沒有造成民眾受傷，分局表示後續將會依車損情況進行賠償。