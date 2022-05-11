年底九合一大選即將舉行，監察院表示，政治獻金網路申報系統自99年啟用，即開放擬參選人可採網路申請專戶許可，其中許可設立政治獻金專戶的復函，影響人民權利義務的行政處分，監察院均以掛號郵件送達。此外，為配合2022年地方公職人員選舉，監察院將從5月24日起辦理12場次視訊宣導。

監察院表示，監察院政治獻金網路申報系統自99年啟用後，即採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請表之方式辦理專戶許可作業。以107年地方公職人員（九合一）選舉為例，經監察院許可設立專戶計2305戶，其中網路申請許可計966戶，比率計41.9％。

監察院指出，因應111年地方公職人員（九合一）選舉自111年4月25日起迄同年5月9日止，向監察院申請許可設立專戶計373戶，其中網路申請許可計231戶，比率計61.93％。是擬參選人可依自身需求，選擇以網路或紙本方式申請許可設立專戶。在網路E化時代的來臨，擬參選人透過監察院提供的網路申報系統申請專戶許可，具有省時、省錢及安全的優點，歡迎擬參選人多多利用。

監察院提及，監察院依政治獻金法第10條第1項規定許可擬參選人設立之政治獻金專戶，均以院函函復，該復函係基於行使公權力之行為所製作之行政文書，文書內容對於人民權利義務有重大影響，且無行政程序法第68條第2項所規定，送達得以電報交換、傳真或電子郵件方式為之情形，是監察院上開專戶許可之復函，均以掛號送達為之。

監察院表示，為配合111年地方公職人員（九合一）選舉，及考量疫情尚未結束，監察院將於111年5月24日起辦理政治獻金法視訊宣導計12場次，併上開許可復函檢附相關宣導文件，提醒擬參選人及相關人員遵守政治獻金法規定，並於線上報名參加宣導課程，避免違法而受罰。因此函復所產生之郵務費用，尚無法避免。未來配合選舉期程及視擬參選人開戶情形，監察院將適時檢視調整宣導文件內容及方式，以充分達成宣導成效。