證交所將於5月24～26日三天舉辦「基礎建設」主題式業績發表會，共邀請與大亞（1609）、士電（1503）、台灣高鐵（2633）、裕民（2606）、可寧衛（8422）、春雨（2012） 、台航（2617）及東元（ 1504）等8家上市公司參加，透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所表示，行政院自106年起積極推動「前瞻基礎建設計畫」，包含「綠能建設」、「數位建設」、「水環境建設」、「軌道建設」、「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」、「食品安全建設」和「人才培育促進就業建設」等8項建設，期透過計畫的推動可挹注公共建設量能、帶動民間投資、刺激國內需求、促進就業機會擴增、所得提升及提升消費動能。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，此次特別規劃以基礎建設為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括24日大亞、士電、台灣高鐵，25日裕民、可寧衛、春雨，26日台航、東元等，與投資人分享近期公司財務業務情形。