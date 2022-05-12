陸港兩地上市的大陸晶圓代工龍頭中芯國際12日晚間公布，2022年第一季營收達人民幣（下同）118.54億元，年增62.6％；歸屬股東淨利潤達28.43億元，年增達175.5％；期內研發投入合計達10.51億元，年增3.4％。

香港經濟日報報導，中芯國際指出，2022年上半年因新冠疫情、國際際局部衝突等事件，給全球積體電路行業的發展帶來不確定因素。在消費電子需求疲軟的同時，新能源汽車、顯示面板和工業領域的需求增長，則導致了半導體製造產能結構性緊缺在短期內的加劇。

中芯國際表示，公司2022年首季的毛利率數據能夠超出預期，主要是因為由於疫情原因，中芯將原定的部分工廠歲修延後，此外疫情對天津以及深圳工廠的影響低於預期。

另外，中芯提到，今年第二季，由於部分工廠的歲修延遲至該季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響，預計本季度銷售收入將季增1％至3％，毛利率介乎37％至39％。