過去一段時間金寶公司不斷發生爭議，員工、股東因權益受損而投書媒體、相關主管機關，致使金寶公司被金管會裁罰、檢調啟動調查。而我本人沈軾榮也因金寶同仁、股東的所託，參與本次董事會改選，期待能多一點席次來幫金寶股東、員工爭取、保障應有的權益。

面對信任我的股東、過去的同仁，我不會因抹黑而退卻。

金寶電子總經理陳威昌控告本人涉嫌偽造文書及違反營業秘密乙節，本人特予以嚴正駁斥並譴責如下：

一、於本人任職金寶電子總經理期間，金寶電子股務事宜，是由人事單位執行並向由許勝雄董事長負責，送由股務代理的各項資料，亦均經許勝雄董事長核可，如果有送交股務代理之名單與董事會通過者不同，亦係許勝雄董事長及人事單位之責任，與本人何干？本人絕無偽造文書之情事！也絕無圖利自己或他人。

二、金寶電子經營階層近來屢屢爆出「許介立6257張庫藏股事件」、「群創股票出售產生重大損失事件」、「吉寶投資出售庫藏股產生重大損失或涉嫌內線交易事件」，已嚴重損及公司聲譽及股東信心，竟不思負責任的向全體股東交待說明，卻用控告違反營業秘密來混淆焦點，且金寶電子重要客戶，早為多家媒體所報導，為投資大眾週知，又何來洩漏營業秘密之有？本人絕無陳威昌誣指妨害營業秘密之行為！

三、金寶電子陳威昌總經理以此等抹黑、烏賊戰術打壓本人，卻迴避交代前述諸多損及金寶電子及股東權益案件之始末，實令本人深深感受到為維護金寶電子股東及員工權益而爭取董事席次，在金寶電子竟是如此艱難的任務，對於陳威昌所做的不實指控，本人將提出刑事誣告告訴，以正視聽並還原事實真相，

本人亦將持續爭取金寶電子股東支持，為金寶電子董事會引進新血，以強化公司治理及監督！

沈軾榮