北京市公安局「平安北京」13日消息，北京市新冠疫情防控記者會12日通報出現所謂「封城」「靜默」謠言。警方迅速開展調查，查獲造謠發布的姚姓女子，嚴重擾亂社會秩序，造成惡劣影響。姚女已被通州公安分局依法採取刑事強制措施。另一陳姓男子，則是使用個人帳號編造「北京海澱區北窪西裡疫情嚴重，出現1030例無症狀人員，不戴口罩到處亂跑」等謠言，引發恐慌，也被大興公安分局依法採取刑事強制措施。

涉疫謠言嚴重誤導公共輿論、擾亂社會秩序。在疫情防控的關鍵時期，公眾對涉疫資訊高度關注，容不得任何謠言擾亂軍心民心。對於此類違法犯罪，北京警方始終堅持零容忍，依法予以嚴厲打擊。

5月12日，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第332場新聞發布會通報，北京民生保障物資貨源充足，外賣快遞配送不停，所謂「封城」「靜默」都是謠言。

針對此情況，北京警方迅速開展調查，將編造發布相關謠言的姚某（女，38歲）查獲。經查，2022年5月12日13時許，姚某未經核實，編造所謂的「緊急通知」，稱「今天下午發布會要求北京未來三天靜默，全市暫停外賣和快遞等服務，請大家盡快準備未來三天的物資」，通過網路社交平台發布，引發大範圍傳播擴散，嚴重擾亂社會秩序，造成惡劣影響。目前，姚某已被通州公安分局依法採取刑事強制措施。

5月11日，一網民在某短視訊平台發布「海澱區疫情嚴重，出現千餘名無症狀感染者，不戴口罩到處跑」的虛假資訊。

經查，陳某（男，29歲）使用其個人帳號在某短視訊平台多個評論區，無中生有，編造「北京海澱區北窪西裡疫情嚴重，出現1030例無症狀人員，不戴口罩到處亂跑」等謠言，引發市民群眾恐慌。目前，陳某已被大興公安分局依法採取刑事強制措施。