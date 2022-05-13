美國染疫死亡人數突破百萬大關，拜登總統周四下令全美及屬地降半旗以示哀悼，直到5月16日日落時分。此外，拜登宣布美國已經提供世界衛生組織（WHO）一項新冠疫苖關鍵技術的使用授權，這表示世界各地的製造商都可以與這個全球衛生機構合作開發自己的抗病毒疫苗。

自兩年多前出現第一起新冠病毒感染病例以來，美國的染疫死亡人數已經突破100萬人，周四拜登下令降半旗悼念這些失去的生命，並稱之為「令人悲痛的里程碑」。他並呼籲美國人應保持警覺，這場大流行病並未結束。

拜登在聲明中提到這些遺屬受到的衝擊，並呼籲美國人對這樣的悲傷「不要變得麻木」。

根據路透社統計，美國累計染疫死亡人數在周三突破100萬例，相當於每327位美國人之中，就有約1人死於新冠病毒。

白宮新冠疫情應對協調官Ashish Jha在接受媒體訪問時表示，儘管這兩年多來已取得長足的進步，但美國仍未擺脫這場大流行病，也持續面臨不斷突變的冠狀病毒，當被問及美國政府是否將取消與這場疫病有關的公衛緊急聲明時，他表示：「現在我們每天還有約8萬多人感染，每天仍有數百人死亡，我們仍然面臨著諸多挑戰，這場大流行病還未結束，我們將繼續努力對抗它，致力於讓這場疫情得到更好的控制」。

拜登周四宣布美國國家衛生研究院（NIH）已經將其穩定態棘蛋白（stabilized spike protein）技術，授權給世衛組織和聯合國的藥品專利池（Medicines Patent Pool）。

世衛與聯合國藥品專利池現在可以將這項技術再授權給世界各地的學名藥製造商。拜登表示，我們將提供美國政府擁有的公衛技術，包括用於許多疫苗的穩定態棘蛋白技術。

世衛發布聲明表示，這項授權讓中低收入國家的人民得以取得這項關鍵技術，將有助於終結這個大流行病。

美國分享的這個技術確實很重要，但也只是新冠疫苗的其中一部分，並不包括製作此類疫苗所需之完整信使核糖核酸（mRNA）基因碼。