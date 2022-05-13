年底縣議員及鄉鎮市長選舉，國民黨南投縣黨部公布第2波提名人選，其中，水里鄉長開放蕭志全及湯鳳娥競選；縣議員第八選區，也開放競選，將由縣議員廖文賢的兒子廖崧皓，與前立委林春德的女兒林婷立一決雌雄。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬表示，年底五合一地方選舉，3月18日已通過首波提名，由於每個選區情況各有不同，所以因地制宜，提名最有利的人選；由縣長林明溱、議長何勝豐，立委馬文君、許淑華及前縣黨部主委楊麗川，組成的提名審核小組，13日通過第2波提名名單。

林儒彬表示，水里鄉長選舉部分，縣議員蕭志全及鄉民代表湯鳳娥極力表達參選意願，經過雙方溝通協調，取得共識，採開放競選方式，讓黨內同志公平競爭。魚池鄉長參選人，則提名前鄉長黃宋華的女兒黃馨瑩，再度披掛上陣。

縣議員選舉部分，第一選區（南投市、名間鄉，應選10席），前縣長祕書林儒暘及黃復興黨部第1區黨部主任紀百練，2人都報准參選。第三選區（集集鎮、水里鄉、信義鄉、魚池鄉，應選4席），魚池鄉前黨部主任陳奎合報准參選。報准參選3人都是年輕世代，也呼應國民黨主席朱立倫，期望黨內年輕世代參政的期許。

第六選區（平地原住民，應選1席），禮讓現任議員石慶龍參選連任。第八選區（山地原住民，埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，應選1席），開放廖崧皓、林婷立參選，林儒彬希望黨內同志互不攻擊，尋求選民的認同爭取勝選。