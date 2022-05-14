美女主播簡立喆曾擔任新聞台主播，台風穩健、思路清晰加上外語能力優秀，常常出國訪問外國藝人，讓粉絲留下好印象。她2020年爆出罹患乳癌二期，並完成腫瘤切除及治療，努力抗癌的精神激勵不少癌症病友。近日她在臉書透露快篩呈現陽性，沒想到PCR檢查結果出爐則是陰性。

簡立喆11日在臉書透露「#我的確診日記 Day2」說：「人的第六感有時很神奇！因為每次錄影前都得提供前1天的快篩陰證明， 10日天晚上不曉得為什麼有種小不安，就提前為星期四的錄影進行快篩…一看『兩條線』，立刻印證了內心的不安，但我毫無症狀…」。

簡立喆說自己的症狀還算輕微：「之前完全無症狀，不曉得是不是因為電話講太多（整個行程大亂，也很感謝各單位和大家的體諒！），傍晚開始有點喉嚨乾癢、微灼熱+疲累感，其他一切安好，大家別擔心！」並說自己有打三劑疫苗，都是莫德納。

昨（13）日下午，簡立喆再度宣布消息，開心宣布「今天PCR結果出爐，我陰性！」還附上一個拉砲的表情圖案，顯示心情上激動萬分，得知自己沒有確診後，簡立喆鬆了一口氣談快篩陽性的看法，她認為「快篩真的可能不準！請大家務必要做PCR才能進一步確認！」

先前她身體不適，簡立喆說有感到特別疲累、身體痠痛、頭痛、喉嚨痛、身體熱熱的，排除掉是確診，她推測應該是小感冒或是勞累導致的，這幾天她快篩呈陽性後就狂喝水，確保睡眠睡飽、吃好，不曉得是病毒做快篩前就被免疫系統殺死，還是從頭到尾就是快篩劑整人，現在PCR結果出爐是陰性，心中大石頭總算落下，她也呼籲大家都要保重身體。