本土疫情大爆發，昨起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者快篩檢測陽性即視為確診。但新北市長侯友宜認應全面實施，國民黨立委洪孟楷今也聲援，衛福部不接受侯的建議，難道對快篩緊急使用授權（EUA）沒信心？還是對國人沒信心？

洪孟楷表示，快篩陽性後PCR陽性機率極高，代表快篩結果具準確度，也因此侯友宜等第一線防疫縣市首長才會疾呼，應將快篩陽全面視同確診，以加速判別、輕重症分離及給藥作業，紓解緊繃的醫療量能，應變瞬息萬變的防疫戰況。

洪孟楷質疑．目前市面上快篩試劑都是衛福部核發EUA進口，若中央流行疫情指揮中心怕偽陽率太高而堅拒全面快篩陽性即視為確診，難道核發EUA沒做好把關？還是擔心國人採檢會惡意假冒陽性？但指揮中心不相信國人，這仗怎麼打下去？

洪孟楷說，現在PCR檢驗及醫療量能不足，嚴重排擠原本急診作業，很難想像疫情若持續升溫，醫護人員能否扛下去，呼籲指揮中心聽第一線防疫的心聲，全面放寬快篩陽視同確診，該調整就調整。