據中國商飛公司消息，14日6時52分，編號為B-001J的C919大飛機從浦東機場第4跑道起飛，於9時54分安全降落，標誌著中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。

報導稱，在3小時2分鐘的飛行中，試飛員與試飛工程師協調配合，完成了預定的各項任務，飛機狀態及性能良好。目前，C919大飛機試飛取證和交付準備工作正在有序推進。

澎湃新聞今年1月19日上海兩會期間報導，上海市政協委員、中國商用飛機有限責任公司副總經理、總會計師吳永良透露了大陸國產大飛機C919項目的最新進展。

吳永良表示，大陸國產C919專案目前仍處於適航取證階段，預計將於2022年完成交付。「具體的交付將等到取證完成後才具備條件。」

澎湃新聞報導，去年12月，中國民航局適航司楊楨梅說明C919專案取證進展時表示，C919適航取證和波音737MAX8復飛是兩項獨立的工作。民航局高度重視C919適航審定工作，多措並舉積極推進。

自2010年啟動C919專案適航審定工作以來，大陸民航局全面統籌資源，嚴格適航標準、堅持真情服務，累計投入超過4萬人天的人力資源開展審查工作。

楊楨梅表示，大飛機研製是一項極其複雜的工程，以試飛為例，共規畫了表明符合性飛行試驗工作3273個試驗點，審定試飛科目276項，已完成1694個試驗點和34項審定試飛科目，還有自然結冰等大量試飛工作需要完成，民航局專業審查團隊正在全力配合中國商飛公司研製工作開展適航審查。