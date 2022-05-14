檢察官陳隆翔14日重炮反擊監委高涌誠，對於全案是否為政治追殺反問高「你是忘記了還是害怕想起來？」檢察官改革團體劍青檢改發言人林達也在個人臉書上發文批評高「身為律師，可以這樣玩弄程序嗎？」、「無罪推定喊的震天，要政治追殺不起訴檢察官就門檻超低，看看他是否雙標？」

林達認為，陳隆翔這個當初幾乎出不了監察院大門的彈劾案，刪刪減減才被表決通過能出門，等職務法庭開始審理，再由個別委員，偷渡把那些被刪減的併案，後來被職務法庭認為未經監察院合法程序彈劾而駁回還不甘心，又拿那些刪減的部分出來再次提案彈劾，再勸說那些不太懂法律的委員投票支持，還推說是職務法庭叫監委做的，簡直是拿職務法庭當擋箭牌。

身為檢察官的林達反諷，陳隆翔彈劾案明明起於同一個曲棍球案，偵辦過程也是同一個，高涌誠卻對辦案瑕疵一找再找，高自己身為律師，豈能這樣玩弄程序，以後要好好檢視某些律師的答辯狀，無罪推定喊的震天響，要政治追殺不起訴的檢察官石，門檻就超低，根本是雙標。