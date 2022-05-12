「重磅出擊，十拿九穩！」年底選舉近在眼前，早已宣布不連任的民進黨台北市黨部主委吳怡農，今在黨職改選前夕，率9名順利在初選出線的新人打保齡球，展現團結氣勢，眾人口號喊得震天價響，力拼市議員選戰能26席全上、修憲公民複決，順利擊敗藍白並力退病毒。

民進黨台北市議員初選日前落幕，6大選區共計提名26位參選人，其中有6位政治新秀，與多名老將捲土重來。本次獲提名的9名新人包括士林北投林延鳳、陳賢蔚，內湖南港何孟樺，松山信義張文潔，中正萬華邵維倫、洪婉臻，大安文山趙怡翔、陳聖文及詹晉鑒。

9名新人首次於圓山保齡球館同台，林延鳳期許年底選舉能如保齡球般開出紅盤，力拚26人全上、國民黨和民眾黨全倒，成為議會最大黨。身為上屆落選頭的陳賢蔚則以棒球大聯盟比喻，期許今年能全壘打。

何孟樺希望，黨中央能盡快提出好的市長人選，帶領大家一起進入市議會，張文潔則捧嬰兒玩偶，表示自己是青年媽媽代表，會用心照顧並守護台北市民的孩子。

借棒現任議員周威佑的邵維倫說，身為「我是萬華人版主」，未來將以嶄新方式服務地方，洪婉臻則說，她是基層出身艋舺菜市場的女兒，會持續耕耘地方。趙怡翔說，他期待集合專業貢獻，讓台北發展更好，陳聖文笑稱年底一起努力全壘打，詹晉鑒則說會透過律師專業為市民謀福利。

吳怡農表示，民進黨向來支持年輕人參政，身為主委的他，首要之重就是介紹新人給大家，而新人在爭取勝選的同時，也要持續深入社區、關心市民防疫狀況，尤其了解選區的哪些市民還沒有打滿3劑疫苗，了解原因，找到方法，努力增加疫苗覆蓋率。

媒體詢問本次選戰是否有策略，吳怡農表示，選戰靠得是團結，他坦言上屆成績不太理想，下屆有部分參選人都曾以些微差距落馬，今年會記取過往教訓，靠團體合作、服務熱忱贏得選民支持，希望市民能看見民進黨各世代都有人才。